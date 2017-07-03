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Anastácio

Instituto Ressoarte entrega diplomas a alunos do curso de informática e inglês

Flavio Brito

Publicado em 03/07/2017 às 17:08

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O Instituto Ressoarte realizou a formatura de 75 alunos dos cursos de inglês e informática no sábado (1º), em Anastácio. Os professores dos cursos foram Vitor Junior Pacheco, com as aulas de informática básica; José Carlos que trabalhou os conteúdos de informática aplicada  e as aulas de infles foram dadas por Luiz Correia da Silva. A entidade atua no município desde 2009, fundado por Maria Cristina. 

De acordo com as informações divulgadas pela entidade, o Ressoarte atende, hoje, cerca de 200 pessoas entre crianças, jovens e adultos com atividades diversas, informática, inglês, violão, instrumento de sopro e percussão, capoeira, ballet e cursos de geração de renda por meio do artesanato. 

O Instituto conta com a parceria do FTD-ETP - Fórum do Trabalho Descente e Estudo sobre Tráfico de Pessoas do Ministério Público do Trabalho, e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sulk UFMS) de Campo Grande. No ano passado, o Ressoarte certificou 35 alunos no curso de informática básica. A parceria foi firmada pelo atual presidente do instituto José Carlos Pacheco, com o Procurador do Ministério Público do Trabalho Cícero Rufino Pereira e com professora doutora Vanderléia Paes Leite Mussi, da UFMS. 

Estiveram representantes do Poder Público Municipal de Anastácio, o secretário de Administração Lincoln Pellicioni; representando a Secretaria de Assistência Social a Srª Rosemary Sales da Silva, Coordenador do Programa Bolsa Família-Anastácio o Sr. Julio Faria; Presidente do STFM o Sr. Jilvani Alves dos Santos; Representando o Dep. Estadual Felipe Orro o Sr. Nilson Conterra; Coordenador do Curso de História da UFMS-CG o Profº e Drº Carlos Prado; Coordenadora do BIPID-UFMS Profª e Drª Vanderléia Paes Leite Mussi; Representando a FACH-UFMS Profª Drª Dilza Porto Gonçalves; Escola de Inglês EVOLUÇÃO.COM-CG Sebastiana Lopes da Silva; Produtora do material didático- apostila do curso de informática e aluna do curso de História UFMS Sabrina Sales de Araújo.

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