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3º Recital de Dança irá apresentar coreografias premiadas em festival estadual

Flavio Brito

Publicado em 06/07/2017 às 08:35

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O Studio de Dança Mayara Martins convida a todos os amantes da arte, em especial da dança, para o 3º Recital de Dança, que irá ocorrer no dia 13 de julho, no Centro de Eventos de Anastácio, às 19h30.

Durante o recital, além de apresentar sucessos do Cinema e dos Festivais internacionais, o público terá a oportunidade de rever as coreografias do estúdio que foram premiadas durante o Prêmio Onça Pintada 2017, que ocorreu na Capital no mês de junho.
Na ocasião, aproximadamente 500 bailarinos do Mato Grosso do Sul e de outros estados participaram das quatro noites de espetáculos. 

De Aquidauana, foram apresentadas as seguintes coreografias:
“Despertar” - duo com Mayara Martins e Daniel Amaral (coreografia de Beatriz de Almeida); 
“Talismã” - Beatriz Goes (variação de repertório);
“Petit Valse” - conjunto infantil (coreografia de Mayara Martins); 
“Solstício de Verão” - conjunto Júnior (coreografia de Mayara Martins) 
“Perambulando” - solo com Jeovanna Araújo; 
“Minnelied” - solo com Mariana Constantino; 
“Átimo” - solo com Maria Giulia Bonaldi; 
“Flocos em blocos” - conjunto de jazz (coreografias de autoria de Mayara Martins)

Confira as premiações do Studio de Dança Mayara Martins: 
A coreografia “Solstício de Verão”, com as bailarinas Yaman Oliveira, Maria Giulia Bonaldi, Andressa Oliveira, Elisabeth Oliveira, Jeovanna Araújo, Marluce Vitoria de Alcantara e Mariana Constantino ganhou o 1º lugar em sua categoria Júnior levando um troféu e o valor de R$ 1.500.

Já a bailarina Jeovanna Araújo ganhou bolsa como destaque para o curso de aperfeiçoamento Vera Bublitz no Rio Grande do Sul, concedido por Carlla Bublitz pelo CBDD.  Beatriz Goes ganhou vaga como destaque para a competição do CBDD no Rio de Janeiro. 

A professora Mayara Martins ganhou bolsa para curso de professores no Festival Internacional de Goiás como destaque de melhor grupo de ballet.

Em entrevista ao O Pantaneiro, a bailarina e coreógrafa Mayara Martins expressou toda a sua alegria e satisfação por trazer para Aquidauana tantas vitórias. “Eu não poderia estar mais orgulhosa pelos meus alunos e todas as conquistas no Prêmio Onça Pintada. Foram muitos ensaios e meses de dedicação para chegar nesse momento. Havia pessoas de vários estados do Brasil onde a tradição do ballet clássico é maior e ganhar o reconhecimento como professora e coreógrafa é algo que almejo há anos. Mas não foram as conquistas que me deixaram tão realizada e sim a dedicação de cada bailarino que trabalhou duro e encantou no palco.

Ela ainda finaliza a entrevista dedicando a vitória aos familiares que sempre estão ao lado apoiando na realização dos sonhos. “Está sendo um lindo ano nesses 10 anos de Studio. Convidamos toda a população para prestigiar as coreografias apresentadas no Prêmio Onça Pintada juntamente com apresentações dos alunos do Studio no nosso 3º Recital de dança. Será incrível!”, finalizou.                        

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