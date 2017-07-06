3º Recital de Dança irá apresentar coreografias premiadas em festival estadual

O Studio de Dança Mayara Martins convida a todos os amantes da arte, em especial da dança, para o 3º Recital de Dança, que irá ocorrer no dia 13 de julho, no Centro de Eventos de Anastácio, às 19h30.

Durante o recital, além de apresentar sucessos do Cinema e dos Festivais internacionais, o público terá a oportunidade de rever as coreografias do estúdio que foram premiadas durante o Prêmio Onça Pintada 2017, que ocorreu na Capital no mês de junho.

Na ocasião, aproximadamente 500 bailarinos do Mato Grosso do Sul e de outros estados participaram das quatro noites de espetáculos.

De Aquidauana, foram apresentadas as seguintes coreografias:

“Despertar” - duo com Mayara Martins e Daniel Amaral (coreografia de Beatriz de Almeida);

“Talismã” - Beatriz Goes (variação de repertório);

“Petit Valse” - conjunto infantil (coreografia de Mayara Martins);

“Solstício de Verão” - conjunto Júnior (coreografia de Mayara Martins)

“Perambulando” - solo com Jeovanna Araújo;

“Minnelied” - solo com Mariana Constantino;

“Átimo” - solo com Maria Giulia Bonaldi;

“Flocos em blocos” - conjunto de jazz (coreografias de autoria de Mayara Martins)

Confira as premiações do Studio de Dança Mayara Martins:

A coreografia “Solstício de Verão”, com as bailarinas Yaman Oliveira, Maria Giulia Bonaldi, Andressa Oliveira, Elisabeth Oliveira, Jeovanna Araújo, Marluce Vitoria de Alcantara e Mariana Constantino ganhou o 1º lugar em sua categoria Júnior levando um troféu e o valor de R$ 1.500.

Já a bailarina Jeovanna Araújo ganhou bolsa como destaque para o curso de aperfeiçoamento Vera Bublitz no Rio Grande do Sul, concedido por Carlla Bublitz pelo CBDD. Beatriz Goes ganhou vaga como destaque para a competição do CBDD no Rio de Janeiro.

A professora Mayara Martins ganhou bolsa para curso de professores no Festival Internacional de Goiás como destaque de melhor grupo de ballet.

Em entrevista ao O Pantaneiro, a bailarina e coreógrafa Mayara Martins expressou toda a sua alegria e satisfação por trazer para Aquidauana tantas vitórias. “Eu não poderia estar mais orgulhosa pelos meus alunos e todas as conquistas no Prêmio Onça Pintada. Foram muitos ensaios e meses de dedicação para chegar nesse momento. Havia pessoas de vários estados do Brasil onde a tradição do ballet clássico é maior e ganhar o reconhecimento como professora e coreógrafa é algo que almejo há anos. Mas não foram as conquistas que me deixaram tão realizada e sim a dedicação de cada bailarino que trabalhou duro e encantou no palco.

Ela ainda finaliza a entrevista dedicando a vitória aos familiares que sempre estão ao lado apoiando na realização dos sonhos. “Está sendo um lindo ano nesses 10 anos de Studio. Convidamos toda a população para prestigiar as coreografias apresentadas no Prêmio Onça Pintada juntamente com apresentações dos alunos do Studio no nosso 3º Recital de dança. Será incrível!”, finalizou.