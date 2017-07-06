Funcionário de empresa de entrega é furtado depois de passar a noite em caminhão

O funcionário de uma empresa de entregas de Campo Grande teve o celular e dinheiro furtados depois de dormir dentro do baú de seu caminhão em Anastácio. De acordo com o boletim de ocorrência, o trabalhador estava acompanhado de um colega. Os dois chegaram ontem (5) ao município para realizar um serviço.

Depois de realizar a entrega, eles resolveram passar a noite no Auto Posto Anastácio. A vítima passou a noite dentro da carroceria do tipo baú e o outro funcionário dormiu na cabine. O funcionário só se deu conta do furto na manhã desta quinta-feira (6). Nenhum dos dois percebeu a presença de um possível ladrão.