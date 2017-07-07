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Anastácio

Bombeiros promovem encontro com a população para levar conscientização

Evento da Praça Arandu, em Anastácio, fez a exposição de viaturas, contou com atividades lúdicas para as crianças e cuidados com a saúde

Flavio Brito

Publicado em 07/07/2017 às 11:07

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 Conscientização e o estreitamento dos laços entre a sociedade e o Corpo de Bombeiros, estes foram os objetivos do evento organizado na praça de eventos Arandu, em Anastácio, para o encerramento da Semana Nacional de Prevenção a Incêndio e Pânico 2017, na manhã desta sexta-feira (7). 

“Esse evento tem a finalidade de ser a atividade de encerramento da Semana Nacional de Prevenção a Incêndio. No caso das crianças, esse contato com o conhecimento e os matériais básicos de trabalho dos Bombeiros tem o objetivo de plantar neles, que são o futuro do nosso país, esse espírito de preservação, de prevenção de acidentes”, afirma a comandante do Bombeiros em Aquidauana, major Geisa Maria Romero Rodrigues.

“Com elas, esperamos ter uma país diferente, um pais que foca em políticas preventivas”, acrescenta a major Geisa, sobre os ensinamentos que foram repassados aos pequenos. As crianças puderam realizar tirolesa, transposição em cordas, participar de gincanas desportivas e ainda terão disponíveis pula-pula e outros brinquedos infantis, como pula-pula, e pipoca, explicou o sargento. 

Os adultos tiveram a chance de aferir pressão arterial e fazer teste de glicemia. Todos que estiveram no local terão a oportunidade de conhecer as viaturas e equipamentos. Muitas vezes, nós atendemos acidentes e diversas outras ocorrências e temos o contato com as pessoas, mas são momentos em que não podemos dar essas oportunidades para população. De abrir as portas do Corpo de Bombeiros, com exposição das viaturas e outros materiais”, lembrou o sargento. 

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