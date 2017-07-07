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Anastácio

Comandante dos Bombeiros faz apelo para redução de queimadas

Major Geisa comenta gravidade e risco do fogo colocado em terrenos, com baixa umidade do ar e localização geográfica do município

Flavio Brito

Publicado em 07/07/2017 às 15:04

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As queimadas provocadas na área urbana seguem dando trabalho ao Corpo de Bombeiros e trazendo riscos à população. Desta vez, as chamas atingiram um terreno na rua Coronel Ponce, na vila Nova, em Anastácio. Os Bombeiros foram chamados por volta das 13h20 desta sexta-feira (7). O risco era o de que as labaredas atingissem uma casa que fica próxima à área. 

Em um apelo feito durante entrevista à equipe de reportagem de O Pantaneiro, a comandante do 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente, major Geisa Maria Romero Rodrigues, pediu para que moradores pensem nas consequências na hora de escolher “limpar” os terrenos ateando fogo.

“É se colocar no lugar do outro, é pensar nas consequências desse ato. Colocar fogo em um terreno é uma coisa pequena, mas imagine quantos pessoas estão pensando e fazendo a mesma coisa. Imaginem a qualidade do ar que nós vamos ter”, pede a comandante dos Bombeiros.

“Além de tudo, nós precisamos lembrar que isso é um crime. Um crime ambiental porque causa danos à natureza e à saúde humana”, completa a major, ressaltando fatores que agravam a situação, como a baixa umidade relativa do ar, em decorrência da falta de chuva na região.

“Lembrando também que nas nossas duas cidades, Aquidauana e Anastácio, nós temos uma cadeia de morros que dificulta a questão do vento aqui. Então, o que acontece, a pessoa ateia fogo e a fumaça fica concentrada por um período grande na cidade. Imagine esse ar todo poluído e nós respirando, imagine o dano que isso ocasiona à saúde”, finaliza a major.

Ao longo da semana, a equipe de reportagem tem registrado uma série de ocorrência deste tipo, com queimadas em vários de Aquidauana. 

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