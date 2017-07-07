Ronaldo Regis estreia o “Na Mira” pela rádio Pantaneira AM de Anastácio

Anastácio
O jornalista e locutor Ronaldo Régis estreia na segunda-feira (10) seu novo programa de rádio. O “Na Mira” vai ao ar às 7h, pela rádio Pantaneira AM710khz, de Anastácio.
Na nova casa, o locutor que tem uma das vozes mais conhecidas do público de Aquidauana e Anastácio promete continuar levando ao ouvinte informação com credibilidade e a sua tradicional dose de bom humor.
As principais ocorrências policiais, além do que acontece na cidade e afeta a vida do ouvinte, continuarão sendo pauta do “Na Mira”. Em conversa com a reportagem de O Pantaneiro, o jornalista não quis comentar sua saída da antiga emissora de rádio, mas disse que não concordou com a nova linha editorial de seu antigo programa.
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