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Anastácio

Equipe Styllus Moto Show faz ação entre amigos para comprar equipamentos

Almoço com churrasco ocorre neste domingo na Chácara Cintra em Anastácio

Flavio Brito

Publicado em 08/07/2017 às 09:37

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A equipe Styllus Moto Show realiza amanhã (9) um “Almoço com churrasco – Ação entre amigos”. Pablo Henrique Miranda, 24 anos, Valério e Daniel de Souza Júnior, 28 anos, fazem parte da equipe que tem quase 10 anos de história. 

A renda será revertida para a compra de novos equipamentos para as apresentações de wheeling. O convite custa apenas R$ 25 e crianças de até 7 anos acompanhadas dos pais não pagam. 

Além de ter o delicioso almoço garantido, o dia vai ser de muita música na Chácara Cintra, em Anastácio. A trilha sonora fica por conta da dupla João Gustavo e Viola e do cantor Rafael Bueno. O cantor Miller Triffer e o músico Hamilton também vão fazer parte da festa. 

O almoço começará a ser servido a partir das 12h. Além de se divertir e comer bem, quem participar da ação entre amigos vai contribuir para o trabalho da equipe Styllus Moto Show, formada em 2008 e que faz as melhores apresentações de wheeling, com manobras incríveis sobre duas rodas. 

No início de junho, a equipe encantou e surpreendeu o público participando do 3º Encontro de Relíquias de Aquidauana. 

Serviço

Almoço com churrasco – Ação entre amigos
Data: 9/7/2017 – a partir das 12h
Local: Chácara Cintra – Anastácio
Convite: R$ 25

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