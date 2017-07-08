Homem se ausenta por instantes e moto é furtada

Homem de 48 anos morador na Rua Porto Geral, em Anastácio, procurou a Polícia Civil na manhã deste sábado para registrar o furto da moto, ocorrido nesta madrugada. A vítima relatou que o veículo estava travado e ficou sozinho na rua por apenas alguns minutos.



Conforme registrado no boletim de ocorrência, o morador chegou à residência, estacionou à margem da via e adotou medida básica de segurança que foi a de travar o veículo. Ele conta que entrou por alguns instantes e logo em seguida, ao retornar, percebeu que o veículo havia desaparecido.



Ainda de acordo com a vítima, não havia movimento de pessoas suspeitas na rua e esta é a segunda vez que a moto é subtraída. O caso é investigado. A Polícia Civil pretende buscar imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar o suspeito.