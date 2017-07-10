Cães Pintadinho e Toro estão desaparecidos desde quinta-feira em Anastácio

Estão desaparecidos desde a manhã de quinta-feira passada, em Anastácio, dois cães sem raça definida que atendem pelos nomes de Toro e Pintadinho. Conforme a foto, Toro é o branco e tem seis meses de idade. Já o Pitadinho, obviamente, é o cachorro com pintas pretas e tem três anos. Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro deles deve informar os responsáveis pelo número (67) 9 9214 - 8750.