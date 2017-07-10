Cães Pintadinho e Toro estão desaparecidos desde quinta-feira em Anastácio

Procura-se
Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro deles deve informar os responsáveis pelo número (67) 9 9214 - 8750
Estão desaparecidos desde a manhã de quinta-feira passada, em Anastácio, dois cães sem raça definida que atendem pelos nomes de Toro e Pintadinho. Conforme a foto, Toro é o branco e tem seis meses de idade. Já o Pitadinho, obviamente, é o cachorro com pintas pretas e tem três anos. Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro deles deve informar os responsáveis pelo número (67) 9 9214 - 8750.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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