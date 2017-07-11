Bairro de Anastácio sem luz em virtude da manutenção da rede

Anastácio
O bairro Afonso Paim, em Anastácio, está sem luz em virtude do trabalho de manutenção da rede elétrica que está sendo realizado na região. Os técnicos da Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento, trabalham em postes localizados na avenida Manoel Murtinho.
Com a queda de energia, a rádio Pantaneira AM710khz teve sua transmissão interrompida por volta das 7h30. O locutor Ronaldo Regis falou com a equipe de reportagem de O Pantaneiro e aproveitou oportunidade para esclarecer os motivos de o programa Na Mira, apresentado por ele, ter saído do ar.
O trabalho deve durar cerca de duas horas, antes que o fornecimento de energia seja normalizado na região.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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