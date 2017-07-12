Moradores esperam por conserto de semáforo há mais de seis meses

A insegurança no trânsito nas ruas de Anastácio é comprovada pela divulgação dos boletins diários do Corpo de Bombeiros, com o registro de acidentes. Em um dos trechos mais movimentados da cidade, a situação ficou ainda mais grave depois que o semáforo no cruzamento da avenida da integração com rua Coronel parou de funcionar. Relatos dos moradores indicam que o equipamento espera por manutenção há pelo menos seis meses.

“Esse semáforo foi arrumado só uma vez este ano e durou somente uma semana. Ele estragou novamente. Tem o mercado Seriema que é um mercado grande e bastante movimentado. Se você ficar aqui por 10 minutos, vai ver o tanto de acidente que por pouco não acontece”, disse uma vendedora de loja de 33 anos, que conversou com nossa equipe de reportagem, mas não quis se identificar. O local serve de passagem para os alunos da Escola Estadual Maria Correa Dias.

Um dos acidentes noticiados por O Pantaneiro no cruzamento da avenida da Integração com a rua Coronel Ponce aconteceu no dia 26 de junho. Um motociclista se chocou contra um Fiat Pálio prata. De acordo com as informações do Relatório de Acidente de Trânsito da 2ª Cia PM de Anastácio, a “falta de sinalização” é um “possível fator preponderante” para a batida lateral entre carro e moto.

De acordo com as informações do secretário interino de Obras, Francisco Alves, o conserto do equipamento depende da conclusão do processo licitatório. “Até a semana que vem o serviço deve ser executado”, afirmou o secretário, em conversa com a equipe de reportagem. Os problemas de trânsito causados pela falta de sinalização na região têm sido tema de debate na Câmara de Vereadores.

O vereador Dinho Vital contesta a justificativa do Executivo para a demora na execução do conserto e afirma que o valor necessário para que o semáforo volte a funcionar é de R$ 7.600. Por lei, o montante dispensa a necessidade da realização de licitação. Foi o vereador quem fez a divulgação do relatório do acidente noticiado por O Pantaneiro. Na batida, o condutor da moto ficou ferido e teve de ser socorrido pelos Bombeiros. A motorista do Pálio teve de arcar com prejuízo de R$ 1.600 para o conserto de seu carro, divulgou também o vereador.

Após a publicação da matéria, a equipe de reportagem de O Pantabeiro recebeu informações de outros membros da comunidade anastaciana, contestando o período em que o semáforo saiu de operação. A informação é a de que o equipamento não funciona desde novembro de 2016.



*Matéria atualizada às 17h10, para acréscimo de informações



