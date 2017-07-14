Governo investe R$ 2,3 milhões em duas pontes de concreto em Anastácio

Pontes de concreto são obras que integram e fomentam o desenvolvimento dos municípios. Em Mato Grosso do Sul, esse tipo de empreendimento tem recebido atenção especial do Governo do Estado, que estima investir mais de R$ 104 milhões em 90 travessias. Em Anastácio, portal de entrada para o Pantanal junto com a cidade irmã de Aquidauana, são duas construções que têm investimentos previstos de R$ 2,3 milhões.

A primeira ponte foi construída na MS-170, trecho entre Anastácio e a MS-347. A edificação possui 15 metros de comprimento por seis de largura. A obra recebeu investimentos de R$ 477,9 mil, exclusivos do Governo do Estado. A segunda travessia pensada para Anastácio está em processo licitatório. Mas a projeção é que sejam investidos na construção aproximadamente R$ 1,9 milhão. A ponte será construída sobre o rio Taquarussu, na MS-170. O projeto prevê uma ligação de concreto de 90 metros de extensão por seis de largura.

“Pontes são alternativa de transporte, produção e desenvolvimento”, garante o governador Reinaldo Azambuja. Além de promover a integração de municípios, para ele, as pontes proporcionam o progresso econômico e social de uma região. “Em todo o Estado já são 31 pontes entregues de um total de 90 que vamos construir. 21 pontes estão em execução e outras 38 estão em processo de licitação. Em dois anos e meio de Governo vamos totalizar o maior número de pontes de concreto já construídas em Mato Grosso do Sul”, afirma o governador.

Regiões

As pontes pensadas pelo Governo do Estado para promover a integração dos municípios vão atender várias regiões do Estado. Na região de Campo Grande são beneficiados os municípios de Corguinho e Dois Irmãos do Buriti. Na Grande Dourados são contemplados Caarapó, Deodápolis, Glória de Dourados, Jateí, Maracaju e Rio Brilhante. No Bolsão são beneficiados Cassilândia, Chapadão do Sul, Paraíso das Águas e Paranaíba. Na região do Cone Sul, estão relacionados Eldorado, Iguatemi, Japorã, Juti e Naviraí.

Na região do Pantanal, os municípios irmãos Anastácio e Aquidauana são contemplados. Na região Leste as pontes de concreto chegam a Batayporã, Ivinhema e Novo Horizonte do Sul. Já na Norte Camapuã, Costa Rica, Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso são atendidos. Na região Sudoeste são contemplados os municípios de Bela Vista, Bodoquena, Guia Lopes da Laguna, Jardim e Nioaque. E, na região Sul Fronteira são Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Laguna Carapã, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru.