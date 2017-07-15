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Anastácio

Mulher se afasta do marido por ser traída, leva mordida no rosto e ele é preso

Caso de violência doméstica não foi o primeiro, disse vítima aos policiais

Renan Nucci

Publicado em 15/07/2017 às 08:13

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Homem de 34 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Anastácio, depois de agredir a esposa com uma mordida no rosto, deixando-a ferida. Os fatos ocorreram ontem, na residência do casal localizada nos altos da cidade. Tudo teria acontecido porque a vítima descobriu uma traição e passou a se afastar do autor.


Segundo boletim de ocorrência, marido e mulher estavam juntos há pelo menos dez anos e tinham dois filhos. Há sete meses ela soube que estava sendo traída e, naturalmente, se sentindo magoada, afastou-se do homem, passando a tratá-lo com mais frieza.


Ontem de madrugada, após ele chegar de viagem, os dois se encontraram e o homem a questionou pelo de fato de não ser tradado mais com o mesmo carinho de antes. Foi quando ela mencionou sobre a traição, momento em que passou a ser atacada por ele. Apesar do ferimento, ela continuou na casa e dormiu com o homem.


De manhã, aproveitou-se que ele estava distraído com as crianças e foi para a casa da mãe pedir socorro. De lá, juntamente com o irmão, a vítima foi até à Delegacia de Polícia Civil relatar os fatos. Agentes do Serviço de Investigações Gerais (SIG) foram na casa e prenderam o autor. A vítima disse que sempre foi agredida, mas que nunca teve coragem para denunciar.

 

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