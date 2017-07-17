Juiz recebe denúncia e cita assassinos de Ronaldo

O roubo que resultou na morte do empresário Ronaldo dos Santos Batista, de 38 anos, ocorrida no mês passado, em Anastácio, ganha novo capítulo. Os autores, identificados como W.O, 21 anos, e dois adolescentes, foram indiciados pela Polícia Civil e denunciados pelo Ministério Público Estadual. O juiz Pedro Luciano Belaldelli, titular da comarca local, recebeu a denúncia e os citou para que apresentem a defesa preliminar.



Segundo o juiz, os citados têm dez dias para responder às acusações, a partir da publicação da decisão, no último dia 11. Nas respostas, poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar até oito testemunhas. Além disso, também foi solicitado junto ao Ministério Público procedimento para quebra de sigilo telefônico dos autores, bem como junta de laudos periciais que, até a data em questão, não haviam sido expedidos.



Conforme relatório do inquérito expedido pelo delegado Antônio Souza Ribas Júnior, da Delegacia de Anastácio, W., morador em Aquidauana, teria encomendado o carro da vítima, modelo Saveiro Cross, aos dois menores que a conheciam, pelo valor de R$ 5 mil. Na data dos fatos, a dupla foi até onde mora Ronaldo, que era dono do restaurante Estação Pantaneira, beberam com ele e o mataram. Eles anunciaram o roubo e lhe deram uma garrafada na cabeça, agredindo-o várias vezes com socos e chutes.



Em seguida, amarram o empresário e o trancaram no banheiro, enquanto o quarto envolvido, Alexandre Albuquerque da Cunha, 22 anos, chegou ao local, pegou o carro e fugiu. O veículo foi entregue para W. Ainda na casa, Ronaldo teria dito que denunciaria os menores à polícia, oportunidade em que os dois o colocaram na piscina e o seguraram até que morresse afogado. Em seguida, amarram vaso no corpo para que ficasse submerso. W. e os adolescentes foram presos em flagrante. Alexandre se apresentou depois.