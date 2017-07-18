Desenhista autodidata sonha em transformar sua arte em fonte de renda

O morador de Anastácio Sebastião Ferreira Lima, 34 anos, tem o sonho de viver de arte e procurou a equipe de reportagem de O Pantaneiro para pedir ajuda para divulgar o seu trabalho. Sebastião é autodidata e desenha desde que tinha dez anos. Hoje, desempregado, ele espera que o “talento dado por Deus”, como ele mesmo diz, seja a possibilidade de geração de renda para que ele possa se manter.

As personagens de histórias em quadrinho e os “mangás” servem de inspiração para o desenhista. De aparência simples e um jeito de falar que deixa claro a sua timidez, Sebastião explica que o seu sonho é trabalhar em uma publicação, para ter a chance de mostrar ao público personagens originais. Ele espera que suas criações sejam vistas por um grande número de pessoas.

Durante a conversa, Sebastião dá indicações de como seriam essas histórias que ele ainda pretende publicar. Personagens que lembram a mitologia grega e guerreiros vikings, com certeza, farão parte deste universo que o artista autodidata pretende registrar um livro. “Eu tenho certeza que eu posso aprimorar minha técnica”, garante Sebastião. Por enquanto, os desenhos são produzidos em grafite sobre papel sulfite.

Sebastião infelizmente não tem telefone celular. Quem quiser ajuda-lo, pode encontra-lo em casa, na rua 18 de Março, vila Preiera – Anastácio. É só seguir até o fim da rua 4 de Abril, indica o desenhista.