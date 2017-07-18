Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 21:51

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Desenhista autodidata sonha em transformar sua arte em fonte de renda

Morador de Anastácio usa grafite e papel sulfite para criar obras inspiradas na mitologia grega

Flavio Brito

Publicado em 18/07/2017 às 15:05

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1500405041
1500405040

O morador de Anastácio Sebastião Ferreira Lima, 34 anos, tem o sonho de viver de arte e procurou a equipe de reportagem de O Pantaneiro para pedir ajuda para divulgar o seu trabalho. Sebastião é autodidata e desenha desde que tinha dez anos. Hoje, desempregado, ele espera que o “talento dado por Deus”, como ele mesmo diz, seja a possibilidade de geração de renda para que ele possa se manter. 

As personagens de histórias em quadrinho e os “mangás” servem de inspiração para o desenhista. De aparência simples e um jeito de falar que deixa claro a sua timidez, Sebastião explica que o seu sonho é trabalhar em uma publicação, para ter a chance de mostrar ao público personagens originais. Ele espera que suas criações sejam vistas por um grande número de pessoas. 

Durante a conversa, Sebastião dá indicações de como seriam essas histórias que ele ainda pretende publicar. Personagens que lembram a mitologia grega e guerreiros vikings, com certeza, farão parte deste universo que o artista autodidata pretende registrar um livro. “Eu tenho certeza que eu posso aprimorar minha técnica”, garante Sebastião. Por enquanto, os desenhos são produzidos em grafite sobre papel sulfite. 

Sebastião infelizmente não tem telefone celular. Quem quiser ajuda-lo, pode encontra-lo em casa, na rua 18 de Março, vila Preiera – Anastácio. É só seguir até o fim da rua 4 de Abril, indica o desenhista. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira

Luto

Anastácio lamenta morte do professor e ex-diretor José Carlos Bezerra

Publicidade

Educação

Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

ÚLTIMAS

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo