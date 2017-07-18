Funcionário é suspeito de furtar R$ 8 mil em farmácia no Centro

Farmácia localizada no Centro do município de Anastácio foi furtada na noite de ontem, logo após encerramento do expediente. Ao todo, foram levados aproximadamente R$ 8 mil de R$ 10 mil que tinham sido deixados guardados em uma gaveta, pelo proprietário. A hipótese é de que um funcionário, flagrado pela segurança voltando ao local, tenha sido autor.



Conforme registrado no boletim de ocorrência, a vítima, de 62 anos, disse que, como de costume, fechou a loja acompanhada dos funcionários por volta das 19h15, ativando o sistema de monitoramento que fica no interior do imóvel. Hoje pela manhã, ao chegar, o proprietário se deu conta que, dos R$ 10 mil que ele havia deixado, restavam apenas cerca de R$ 2 mil em cheques e notas de R$ 20.



Então a empresa de segurança foi acionada e afirmou que às 19h50 de ontem, ou seja, 35 minutos depois que todos foram embora, o funcionário de 42 anos, que tem senha do sistema de vigilância, retornou e desativou o alarme. Os seguranças perceberam e tentaram acionar o proprietário, mas como não conseguiram, foram para a farmácia, porém, já estava fechada. Eles foram então para a casa do funcionário, pois sabiam que ele seria a segunda pessoa a ter senha.



O suspeito então voltou ao estabelecimento com os seguranças e disse que tinha reativado o sistema, mas na verdade não fez. Ainda conforme o boletim de ocorrência, tal funcionário é a única pessoa além do proprietário a ter acesso ao sistema e, a cada vez que alguém usa tal serviço, surge alerta na empresa de segurança. Com isso, para a vítima fica evidente a autoria. O caso é investigado.