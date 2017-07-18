Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 21:51

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Funcionário é suspeito de furtar R$ 8 mil em farmácia no Centro

Ele é a única pessoa além do proprietário a ter acesso ao sistema de segurança e, a cada vez que alguém usa tal serviço, um alerta é enviado

Renan Nucci

Publicado em 18/07/2017 às 14:57

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Farmácia localizada no Centro do município de Anastácio foi furtada na noite de ontem, logo após encerramento do expediente. Ao todo, foram levados aproximadamente R$ 8 mil de  R$ 10 mil que tinham sido deixados guardados em uma gaveta, pelo proprietário. A hipótese é de que um funcionário, flagrado pela segurança voltando ao local, tenha sido autor.


Conforme registrado no boletim de ocorrência, a vítima, de 62 anos, disse que, como de costume, fechou a loja acompanhada dos funcionários por volta das 19h15, ativando o sistema de monitoramento que fica no interior do imóvel. Hoje pela manhã, ao chegar, o proprietário se deu conta que, dos R$ 10 mil que ele havia deixado, restavam apenas cerca de R$ 2 mil em cheques e notas de R$ 20.


Então a empresa de segurança foi acionada e afirmou que às 19h50 de ontem, ou seja, 35 minutos depois que todos foram embora, o funcionário de 42 anos, que tem senha do sistema de vigilância, retornou e desativou o alarme. Os seguranças perceberam e tentaram acionar o proprietário, mas como não conseguiram, foram para a farmácia, porém, já estava fechada. Eles foram então para a casa do funcionário, pois sabiam que ele seria a segunda pessoa a ter senha.


O suspeito então voltou ao estabelecimento com os seguranças e disse que tinha reativado o sistema, mas na verdade não fez. Ainda conforme o boletim de ocorrência, tal funcionário é a única pessoa além do proprietário a ter acesso ao sistema e, a cada vez que alguém usa tal serviço, surge alerta na empresa de segurança. Com isso, para a vítima fica evidente a autoria. O caso é investigado.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira

Luto

Anastácio lamenta morte do professor e ex-diretor José Carlos Bezerra

Publicidade

Educação

Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

ÚLTIMAS

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo