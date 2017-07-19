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Latrocínio

Irmãos que mataram casal na Capital são presos em Anastácio

Junto com o pai, Alberto Nunes Mangelo, de 20 anos, e Rogério Nunes Mangelo, 19, assassinaram o ex-vereador Cristóvão Silveira e esposa

Renan Nucci

Publicado em 19/07/2017 às 14:28

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O Batalhão de Choque da Polícia Militar e a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) prenderam nesta madrugada, em Anastácio, os irmãos Alberto Nunes Mangelo, de 20 anos, e Rogério Nunes Mangelo, 19. Juntamente com o pai, Rivelino Mangelo, 45, eles participaram do latrocínico do ex-vereador de Campo Grande Cristóvão Silveira, 65, e da esposa Fátima de Jesus Diniz Silveira, 56 anos.


De acordo com a polícia, a suspeita é de que Alberto e Rogério tenham fugido para a cidade com a camionete roubada da vítima, de onde entregaram o veículo para Diogo André dos Santos Almeida, 19, e mais uma pessoa, que teriam a tarefa de levar à fronteira com a Bolívia - houve confronto e estes fugiram abandonando o veículo em Corumbá. Rogério estava se escondendo em uma casa na cidade de Anastácio, enquanto que o irmão foi capturado em uma fazenda na região. Ambos, junto com o pai, foram entregues na unidade do Garras.


Conforme apurado, o trio planejou o roubo da camionete Mitsubishi L200 Triton de Silveira. Na tarde de ontem, mataram o homem no sítio dele, localizado às margens da rodovia MS-080, entre a Capital e Rochedo. A vítima foi golpeada várias vezes com facão, ficando com o rosto desfigurado. Já a mulher foi degolada e carbonizada. A suspeita é de que tenha sido alvo de violência sexual, porque estava nua. O caso foi descoberto no mesmo dia, depois que Rivelino foi pedir ajuda por causa de um ferimento no pé e mentiu dizendo que foi assaltado. A polícia desconfiou da história e, ao averiguar o local, achou os corpos.

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