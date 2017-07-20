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Agesul licita projetos e orçamentos para obras em Anastácio e mais 8 cidades

Licitação foi agendada para o dia 7 de agosto, às 10 horas da manhã, em Campo Grande

Renan Nucci

Publicado em 20/07/2017 às 15:48

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A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul) licita no modelo de menor preço, projeto executivo de engenharia, estudos e orçamentos de 13 pontes de concreto armado. 


As obras serão feitas em Anastácio e mais oito cidades (Água Clara, Batayporã, Bodoquena, Coronel Sapucaia, Glória de Dourados, Porto Murtinho, Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso - MS) que têm áreas afetadas por enchentes ou inundações.

A abertura, conforme publicação do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul desta quinta-feira, será às 10 horas da manhã, no dia 7 de agosto, na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 14, Paque dos Poderes, em Campo Grande.

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