Agesul licita projetos e orçamentos para obras em Anastácio e mais 8 cidades

Melhorias
Licitação foi agendada para o dia 7 de agosto, às 10 horas da manhã, em Campo Grande
A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul) licita no modelo de menor preço, projeto executivo de engenharia, estudos e orçamentos de 13 pontes de concreto armado.
As obras serão feitas em Anastácio e mais oito cidades (Água Clara, Batayporã, Bodoquena, Coronel Sapucaia, Glória de Dourados, Porto Murtinho, Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso - MS) que têm áreas afetadas por enchentes ou inundações.
A abertura, conforme publicação do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul desta quinta-feira, será às 10 horas da manhã, no dia 7 de agosto, na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 14, Paque dos Poderes, em Campo Grande.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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