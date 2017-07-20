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JBS abre 523 vagas de emprego e 14 são para a unidades de Anastácio

Dourados, Campo Grande, Naviraí, Ponta Porã, Cassilândia e Nova Andradina também estão entre as cidades com vagas abertas pela empresa.

Luiz Guido Junior

Publicado em 20/07/2017 às 10:05

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A JBS abriu 523 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul. Segundo a empresa, a oferta é para áreas operacionais e é desejável ter exercido a atividade anteriormente. A unidade de Anastácio conta com 14 vagas disponíveis paras as seguintes funções:

 

- 1 vaga para Operador de Empilhadeira (Necessário CNH A/B e Curso de Operador de Empilhadeira NR 11 - Transportes, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais)
- 1 vaga para Tirador de Tripa (Necessário Experiência com faca)
- 1 vaga para Operador de Caldeira (Necessário - curso NR 13 Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações -  e Ensino Fundamental Completo)
- 1 vaga para Operador de Sala de Máquina (Necessário curso NR 13 e Ensino Fundamental Completo)
- 5 vagas para Desossador
- 3 vagas para Refilador de Desossa
- 1 vaga para Eletricista (Necessário curso de NR 10 Segurança e Instalações e Serviços em Eletricidade e curso SEP Sistema Elétrico de Potência)

- 1 vaga para Pedreiro

Na unidade de Dourados, da Seara, são 400 vagas e as entrevistas serão realizadas a partir das 8h desta quinta-feira (20). Nas unidades da JBS Carnes, são 67 vagas em Campo Grande, 16 em Naviraí, 20 em Ponta Porã, cinco em Cassilândia e duas em Nova Andradina.

Para concorrer, os candidatos devem entrar em contato com a planta de interesse para checar a documentação necessária e agendar a entrevista.

Veja abaixo os telefones das unidades da JBS com vagas abertas em MS:

Dourados (Seara) – (67) 3411-2060
Campo Grande – (67) 2107-2500 / (67) 4009-7518
Naviraí – (67) 3409-6700
Anastácio – (67) 3245-0110
Ponta Porã – (67) 3437-3631
Cassilândia – (67) 3596-8500
Nova Andradina – (67) 4449-2200

 

*Matéria atualizada

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