JBS abre 523 vagas de emprego e 14 são para a unidades de Anastácio

A JBS abriu 523 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul. Segundo a empresa, a oferta é para áreas operacionais e é desejável ter exercido a atividade anteriormente. A unidade de Anastácio conta com 14 vagas disponíveis paras as seguintes funções:

- 1 vaga para Operador de Empilhadeira (Necessário CNH A/B e Curso de Operador de Empilhadeira NR 11 - Transportes, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais)

- 1 vaga para Tirador de Tripa (Necessário Experiência com faca)

- 1 vaga para Operador de Caldeira (Necessário - curso NR 13 Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações - e Ensino Fundamental Completo)

- 1 vaga para Operador de Sala de Máquina (Necessário curso NR 13 e Ensino Fundamental Completo)

- 5 vagas para Desossador

- 3 vagas para Refilador de Desossa

- 1 vaga para Eletricista (Necessário curso de NR 10 Segurança e Instalações e Serviços em Eletricidade e curso SEP Sistema Elétrico de Potência)

- 1 vaga para Pedreiro

Na unidade de Dourados, da Seara, são 400 vagas e as entrevistas serão realizadas a partir das 8h desta quinta-feira (20). Nas unidades da JBS Carnes, são 67 vagas em Campo Grande, 16 em Naviraí, 20 em Ponta Porã, cinco em Cassilândia e duas em Nova Andradina.

Para concorrer, os candidatos devem entrar em contato com a planta de interesse para checar a documentação necessária e agendar a entrevista.

Veja abaixo os telefones das unidades da JBS com vagas abertas em MS:

Dourados (Seara) – (67) 3411-2060

Campo Grande – (67) 2107-2500 / (67) 4009-7518

Naviraí – (67) 3409-6700

Anastácio – (67) 3245-0110

Ponta Porã – (67) 3437-3631

Cassilândia – (67) 3596-8500

Nova Andradina – (67) 4449-2200

*Matéria atualizada