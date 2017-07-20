Queimadas no lixão de Anastácio dão trabalho aos Bombeiros

Queimadas no “lixão” de Anastácio mobilizou o trabalho do Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (20). As imagens da equipe de incêndio trabalhando no local foram divulgadas às 9h54. A fumaça toma conta da área e possível perceber a presença de catadores de matérias recicláveis e máquinas trabalhando no terreno.

Todos os anos, nesse mesmo período, o problema ocorre, ressalta a corporação. Segundo o Corpo de Bombeiros, a prevenção e o combate a prática de queimadas na área urbana deve ser discutida pelos gestores municipais, para evitar o agravamento no período de estiagem.

Independência, em Anastácio, que têm sofrido com queimadas provocadas no “lixão”. A denúncia foi feita por uma leitora, à época, por meio da nossa página no Facebook. Ela relatou que os maiores prejudicados são idosos e crianças, que são afetados pela fumaça.

A equipe de reportagem de O Pantaneiro esteve no local no fim do mês passado. Durante a visita, a fumaça dasqueimadas ainda era percebida. O cheiro incomoda quem mora na região. De acordo com o responsável por guardar o local, ele trabalha ali há pelo menos 10 anos. Ele cumpre expediente em dois períodos do dia – manhã e tarde – e não consegue evitar a ação de quem coloca fogo no “lixão” durante a noite e a madrugada.

“Bitucas” de cigarro acesas pioram a situação. “Minha vó tem 89 anos, meu tio tem problema [de saúde]. Estão aguentando mais essa fumaça toda”, disse a leitora que fez a denúncia, revelando que a situação piora durante a noite. “Ninguém está aguentando mais a fumaça, tem pessoas idosas e crianças aqui”, ressaltou.

Além do mal para a saúde, quem trabalha com recicláveis, lamenta a perda de renda com as queimadas provocadas no “lixão”. “O que queima não dá mais para vender”, disse um dos trabalhadores que vai até o local.