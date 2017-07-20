Ronaldo Regis estreou “Na Mira” na Rádio AM 710 Pantaneira superando a expectativa

Ao chegar a Aquidauana, ainda adolescente, aos 16 anos, Ronaldo Regis foi mais um “pau rodado”, designação jocosa e até com um toque de xenofobia a todos que aqui aportavam. Sua família veio para a Princesa do Sul por meio do Projeto Pantanal mantido pela Convenção Batista Brasileira, para a evangelização do povo Pantaneiro, tendo em vista seu pai, pr. Regis, ter sido nomeado missionário para atuar no Pantanal.

O jovem Ronaldo logo se aclimatou a nossa cidade trabalhando como cobrador, servente de pedreiro e motorista. Em 1992, no Centenário de Aquidauana, classificou-se em primeiro lugar na seletiva “Mostre o Seu Talento” que o credenciou para ser contratado como repórter da Rádio Independente de Aquidauana. Permaneceu por três anos na “Martelinho” e ali, sempre se espelhando nos colegas profissionais, foi ainda locutor e narrador esportivo. Destacou-se na Rádio Independente como Repórter do “Vermelhinho”, nome carinhoso dado pelos ouvintes à unidade móvel da emissora.

Como se envolveu em cheio com as notícias do cotidiano da região, em 1996, foi convidado pelo jornal “O PANTANEIRO”, para fotografar aquilo que via pelas ruas e começou a atuar como repórter. Logo passou a ser o editor da página Gospel e ainda matinha a Coluna “Na Mira” no mesmo jornal.

Ainda em 1996, foi contratado para produzir e apresentar o “Rádio Notícias” na Rádio Difusora de Aquidauana e se enfiou de cabeça no rádiojornalismo. Na Difusora, permaneceu até novembro do ano passado. Foram 18 anos atuando como repórter, locutor e narrador esportivo nessa emissora, inclusive tendo transmitido, em1999, direto de São Paulo, a decisão da Taça Libertadores da América em que o Palmeiras sagrou-se campeão no jogo contra o Deportivo Cali.

Diante dessa dedicação, amigos e familiares incentivaram Ronaldo Regis a cursar Jornalismo e com muito esforço, concluiu em 2005 o curso, tornando-se assim radialista profissional. Com isso foi logo contratado como repórter do jornal Correio do Estado tendo permanecido por cinco anos. Foi assessor de imprensa e relações públicas da Prefeitura de Anastácio no primeiro mandato do prefeito Nildo e nos dois últimos do prefeito Cláudio Valério. Foi também assessor de imprensa da Associação Comercial de Aquidauana.

Desde 2009 é Policial Civil tendo atuado por dois anos e meio na fronteira Brasil/Bolívia, na 1ª DP de Corumbá. Em 2011 foi removido para a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde atua como Escrivão de Polícia Judiciária e se destaca no trato atencioso com as pessoas que buscam aquela repartição pública.Nas horas vagas, Ronaldo ainda atua como mestre de cerimônia nos mais diversos eventos.

Em 2015, Regis recebeu o título de “Cidadão Aquidauanense”, por meio de indicação do então vereador Correia Filho. Em novembro de 2014, Ronaldo Régis foi convidado para fazer jornalismo na Rádio América FM e resolveu inovar no rádio aquidauanense inserindo notícias com uma boa dose de humor e o estilo agradou ao público da região. Regis ressalta que no programa “Primeira Hora”, sempre se desafiou em elogiar sem bajular e criticar sem ofender. “Talvez, por isso o programa emplacou”, resume.

No dia 10 de junho, Ronaldo Regis estreou o Programa “Na Mira”, na rádio AM 710 Pantaneira. Com o mesmo estilo, na primeira semana o programa já ganhou repercussão e superou a expectativa do comunicador e da direção da emissora. Sem dúvida o programa “Na Mira” será referência do jornalismo na nova emissora. Quanto a nós, ficamos na expectativa em poder contar novamente com o talento de Ronaldo Régis nas páginas de O PANTANEIRO para enriquecer ainda mais este periódico.