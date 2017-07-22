Homem é preso com revólver e negociando munições pelo celular

A Polícia Militar de Anastácio prendeu nesta manhã, no Bairro Cristo Rei, um homem de 28 anos que transportava um revólver calibre 22. Durante abordagem, os policiais flagraram no celular dele conversas sobre negociação de munições.



Segundo o boletim de ocorrência, durante rondas pela Rua Projetada B, a PM desconfiou da atitude do suspeito que demonstrou nervosismo ao ver a aproximação da viatura. Por este motivo, foi feita abordagem.



Com o homem estava o revólver 22 da marca Rossi, cromado e com capacidade para sete munições, porém, tinha apenas cinco. No celular dele os policiais perceberam que ele negociava com outra pessoa a compra de mais munições. O caso foi entregue à Polícia Civil.