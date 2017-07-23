Homem sem CNH é preso pilotando moto embriagado na BR-419

Anastácio
Flagrante aconteceu na noite de sábado, no posto da Polícia Rodoviária Federal; moto do autor foi apreendida e levada ao Detran
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite de ontem, no posto da BR-419, em Anastácio, homem de 48 anos que pilotava moto embriagado. Durante abordagem os policiais descobriram que ele também não tinha carteira de habilitação ou autorização para conduzir qualquer tipo de veículo automor.
Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 21 horas, o autor que seguia no sentido Anastácio/Nioaque se aproximou em uma Honda Bros. De pronto, ele foi submetido ao teste do bafômetro que atestou para ingestão de álcool. A moto foi recolhida ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
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