Sanesul anuncia falta de água em cinco bairros de Anastácio

Poderá haver falta de água nos bairros Cristo Rei, Cohab, Altos Da Cidade, Jardim Campanário, Antonio Clementino, Pedreira e Jardim Independente, informa a Sanesul, em nota divulgada à imprensa.

A Sanesul informa à população de Anastácio que em virtude de problemas ocorridos em uma bomba do sistema de abastecimento, o que acarretará na intermitência no fornecimento de água. A previsão é de normalização às 21h.

“Será feito todo o possível para minimizar o tempo de interrupção. É importante que a população economize água até que o abastecimento seja normalizado”, diz a nota.

Caso tenha alguma dúvida, o usuário pode entrar em contato com SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor 24 horas, gratuitamente, pelo telefone: 0800-67-6010.