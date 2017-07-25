Caminhão derruba 100 litros de diesel e oferece risco de acidente

Anastácio
Acesso pela ponte nova está temporariamente interditado
Caminhão tanque derrubou aproximadamente 100 litros de óleo diesel na rua, no cruzamento da Avenida da Integração com a Manoel Murtinho, no Centro de Anastácio, no início da noite desta terça-feira. Dois motociclistas já sofreram queda no local e a Polícia Militar interditou o acesso pela ponte nova, para evitar mais acidentes e até mesmo incêndio.
Conforme apurado, testemunhas relataram que o caminhão vinha de Aquidauana, onde auxilia nas obras da estrada do Taboco, quando ao passar pelo cruzamento, uma mangueira escapou, derramando o combustível na pista. Equipes já estão em busca de areia para colocar no local e permitir que o tráfego de veículos se normalize. Não houve feridos graves.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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