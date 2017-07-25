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Anastácio

Caminhão derruba 100 litros de diesel e oferece risco de acidente

Acesso pela ponte nova está temporariamente interditado

Renan Nucci

Publicado em 25/07/2017 às 19:08

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Caminhão tanque derrubou aproximadamente 100 litros de óleo diesel na rua, no cruzamento da Avenida da Integração com a Manoel Murtinho, no Centro de Anastácio, no início da noite desta terça-feira. Dois motociclistas já sofreram queda no local e a Polícia Militar interditou o acesso pela ponte nova, para evitar mais acidentes e até mesmo incêndio.


Conforme apurado, testemunhas relataram que o caminhão vinha de Aquidauana, onde auxilia nas obras da estrada do Taboco, quando ao passar pelo cruzamento, uma mangueira escapou, derramando o combustível na pista. Equipes já estão em busca de areia para colocar no local e permitir que o tráfego de veículos se normalize. Não houve feridos graves.

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