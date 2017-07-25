Sanesul mantém aviso de falta de água em cinco bairros de Anastácio

Abastecimento
Poderá haver falta de água nos bairros Cristo Rei, Cohab, Altos Da Cidade, Jardim Campanário, Antonio Clementino, Pedreira e Jardim Independente, informa a Sanesul, em nota divulgada à imprensa.
A Sanesul informa à população de Anastácio que em virtude de problemas ocorridos em uma bomba do sistema de abastecimento, o que acarretará na intermitência no fornecimento de água. A normalização está prevista para as 17h. O trabalho para corrigir o problema começou ainda nesta segunda-feira (24).
“Será feito todo o possível para minimizar o tempo de interrupção. É importante que a população economize água até que o abastecimento seja normalizado”, diz a nota.
Caso tenha alguma dúvida, o usuário pode entrar em contato com SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor 24 horas, gratuitamente, pelo telefone: 0800-67-6010.
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