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Diversão

Circo e Park do Dedé Santana estreia nesta sexta-feira em Anastácio

Atrações ficam na cidade até o dia 14 de agosto e contará com a visita do Trapalhão Dedé Santana

Flavio Brito

Publicado em 28/07/2017 às 13:31

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Crédito do vídeo: Redação

Estreia nesta sexta-feira (28), em Aquidauana, o Circo e Park do Dedé Santana, com a presença do próprio “eterno trapalhão” Dedé, conhecido no Brasil e no Mundo por fazer parte do grupo os Trapalhões, que marcaram época em rede nacional, com programas na TV e dezenas de filmes no cinema. As atrações ficam na cidade até o dia 14 de agosto. Dedé Santana também se apresenta na cidade na semana que vem, a data ainda será definida. 

O Circo e park do Dedé está instalado na praça de eventos Arandu, na avenida Manoel Murtinho. Entre as apresentações “direto dos cinemas”, estão o Homem de Ferro, Homem Aranha, Trapezistas, Malabaristas, Atiradores de Facas e os gizadíssimos palhaços e depois do espetáculo ainda pode usufruir de todos os brinquedos do Park quantas vezes quiser, são mais de 20 atrações como: Samba, Kamikaze, Roda Gigante, Auto Pista, Twister ride, Tele combate, Barco Pirata, Tiro ao Alvo e muitos outros.

O circo fica aberto diariamente, das 19h às 23h. O passaporte dá direito a brincar nos equipamentos do parque de diversão e também assistir ao espetáculo do circo programado para às 21h15. Com o panfleto bônus no Facebook, criança até 10 anos pagam R$ 15 e adultos, R$ 20.  Aos sábados, domingos e feriados, em dois horários: 14h às 18h e das 19h às 23h.

Três ingressos estão sendo sorteados no Facebook de O Pantaneiro, com entradas válidas para a noite de estreia. Para concorrer, basta compartilhar, curtir e comentar a postagem do Facebook para marcar mais três amigos. O Circo também estava realizando o sorteio. O sorteio na página de O Pantaneiro será realizado às 16h e os ingressos têm de ser retirados até as 17h. 

 

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