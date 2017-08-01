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Anastácio

Semáforo na avenida Integração volta a funcionar depois de mais de seis meses

Equipamento no cruzamento com a rua Coronel Ponce foi alvo de debate e pedidos feitos pelos vereadores

Flavio Brito

Publicado em 01/08/2017 às 09:45

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Em um dos trechos mais movimentados da cidade de Anastácio, o semáforo no cruzamento da avenida da integração com rua Coronel Ponce voltou a funcionar nesta segunda-feira (31). Relatos dos moradores indicam que o equipamento esperou por manutenção há pelo menos seis meses.

De acordo com as informações do secretário interino de Obras, Francisco Alves, o conserto do equipamento dependia da conclusão do processo licitatório. “Até a semana que vem o serviço deve ser executado”, afirmou o secretário, em conversa com a equipe de reportagem no dia 12 de julho. À época, a promessa era de que o equipamento fosse consertado em uma semana. Os problemas de trânsito causados pela falta de sinalização na região foram tema de debate na Câmara de Vereadores.

O vereador Dinho Vital chegou a contestar a justificativa do Executivo municipal para a demora na execução do conserto, afirmando que o valor necessário para que o semáforo voltasse a funcionar é de R$ 7.600. Por lei, o montante dispensa a necessidade da realização de licitação. 

“O semáforo na Av. Da Integração, esquina com Coronel Ponce foi consertado e está funcionando. Cobrei durante 7 meses a manutenção deste equipamento e agora estou aqui para agradecer a Prefeitura Municipal de Anastácio, que mesmo de forma tardia resolveu este problema, devolvendo aos usuários este importante equipamento de segurança de Trânsito”, publicou ontem o vereador. 

O vereador Raphael Albuquerque também se manifestou sobre o assunto por meio das redes sociais, parabenizando o prefeito Nildo Albres e o titular do Departamento de Trânsito do município pela realização do serviço. Albuquerque também divulgou a solicitação encaminhada à mesa diretora da Câmara no 1º de fevereiro deste ano, em parceria com o vereador Igor Cambucá, em que pedia a manutenção do semáforo.

 

*Matéria edita às 10h45 para correção de informações 

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