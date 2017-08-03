Betoneira some de obra e vítima suspeita de frequentadores de bar

A Polícia Civil de Anastácio investiga o furto de uma betoneira de 200 litros ocorrido entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, na região do Bairro Afonso Paim. A ferramenta pertence a um construtor de 56 anos que atualmente mora em Aquidauana, mas trabalha na edificação de outra residência própria no referido bairro.



Conforme apurado, a vítima disse que, como de costume, deixou a obra no final da tarde de ontem, com tudo guardado e organizado. Nesta manhã, ao chegar para trabalhar, percebeu que a betoneira havia desaparecido. Então informou o furto à polícia e disse suspeitar de frequentadores de um bar nas proximidades.



Tais indíviduos ficam rodeando a obra e apontando na direção do construtor quando ele passa por perto. Apesar das suspeitas, o homem garante que não há como atribuir a responsabilidade do delito a estes indíviduos, pois não tem provas.