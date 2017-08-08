Aquidauana e Anastácio têm se tornado passagens obrigatórias para viajantes

Aquidauana e Anastácio têm se tornado pontos de passagem obrigatórios para quem escolheu ter uma vida itinerante e viver viajando. Visitantes de outros países da América Latina passam pela região interessados na tranquilidade e belezas naturais. Desta vez, a equipe de reportagem cruzou com um grupo formado por uruguaios e argentinos, que estão acampados na prainha de Anastácio.

O uruguaio Lucas está na estrada há oito meses e ele só tem um ano e quatro meses de idade. Ele viaja com os pais Diego, 29 anos, e Florencia, 22 anos. “Hoje pretendemos ficar sossegados aqui, só diversão, e amanhã arrumamos as coisas para partir para Sidrolândia”, explicou Diego. A família já esteve em Aquidauana há cerca de três meses.

Desta vez, os uruguaios ganharam a companhia dos argentinos Tatiana, 23 anos, e Manoel, 24 anos. Para chegar aqui, a viagem foi feita de ônibus e por meio de caronas. O grupo se completa com a companhia de dois amigos de quatro patas. Para garantir a renda, o grupo vende correntes, brincos e colares.

Hoje, pela manhã, o argentino Manoel se arriscou a pescar no Rio Aquidauana, mas, pelo jeito, a empreitada virou mesmo foi história de pescador.