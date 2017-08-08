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Anastácio

Moradores sofrem com poeira e o tempo seco deve ir embora no sábado

Vizinhança do Afonso Paim em Anastácio vive o drama de enfrentar o “poeirão”

Flavio Brito

Publicado em 08/08/2017 às 17:01

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Os moradores do bairro Afonso Paim, em Anastácio, têm sofrido com o tempo seco e a poeira, não chove há mais de dois meses na região. Entre aqueles que vivem o drama de ter de lidar com o “poeirão” que sobe toda vez que os carros passam pela rua Acogo está Laucídio Benites, 54 anos. “É 24 horas por dia, a gente tem de ficar molhando todos os dias, espanando todos os móveis porque a poeira está bastante”, lamentou o morador. 

Toda vez que passa um caminhão ou qualquer outro veículo mais pesado, o problema se agrava, dificultando a respiração e afetando ainda áreas como a garganta e os olhos de quem mora no local. Até as árvores da rua se transformaram em grandes depósitos de poeira. Além de esperar ansiosamente pela chuva, a vizinhança reivindica a ajuda de caminhões-pipa para amenizar a situação. 

A ajuda que vem do céu só deve chegar no sábado (12), caso a chuva prevista pela meteorologia se confirma. As chances são de 80% para a precipitação de 5 mm de chuva, de acordo com o serviço on-line de meteorologia Climatempo. A previsão se repete para Aquidauana. 

Segundo o meteorologista da Uniderp, Natálio Abraão, ouvido pelo Campo Grande News, o clima muda significativamente a partir de sábado (12), com o tempo parcialmente nublado, pancadas de chuvas, trovoadas e ventos de até 46 km/h. Isso deve acontecer em Corumbá, Porto Murtinho, Bela Vista, Ponta Porã, Amambaí, Maracaju, Bonito, Jardim e Campo Grande.

No domingo (13) o clima deve permanecer nublado com pancadas de chuva, trovoadas e ventos de 35 km/h em Navirai, Amambaí, Sete Quedas, Mundo Novo, Ponta Porã, Porto Murtinho, Miranda e Corumbá. Em Campo Grande, Maracaju e Terenos também deve ter chuva.

A próxima segunda-feira (14) deve amanhecer com tempo nublado com pancadas de chuva fortes em alguns momentos, ventos de 35km/h e trovoadas em todo o MS, exceto região norte, nordeste e leste que terá muitas nuvens.

A previsão é de que na terça-feira (15) o tempo continue parcialmente nublado com chuvas isoladas e ventos de 35km/h, nas regiões norte, nordeste e leste. Nas demais o sol aparece com poucas nuvens. A previsão de chuva vem para aliviar o tempo seco há quase 60 dias em Mato do Sul. (Com informações do Campo Grande News)

 

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