Motorista de Fusca fica ferida em batida com moto em Anastácio

Anastácio
A motorista de um Fusca, de 46 anos, acabou se ferindo no início da tarde desta terça-feira (7), depois de se envolver em uma batida. A motorista seguia pela rua 27 de Julho, sentido a avenida da Integração. O condutor de uma Honda Fan preta seguia na mesma direção, no Centro de Anastácio.
A moto do rapaz de 22 anos acabou batendo contra a porta do Fusca quando a motorista fez uma conversão para a esquerda para ter acesso a rua Índio Neco. O piloto da moto afirmou que a motorista não o sinal que iria virar, a condutora do Fusca contestou a informação.
A mulher acabou se machucando já que o vidro da janela se quebrou e ela teve cortes nos braços. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar. A senhora foi levada para o hospital.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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