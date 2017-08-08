Motorista de Fusca fica ferida em batida com moto em Anastácio

A motorista de um Fusca, de 46 anos, acabou se ferindo no início da tarde desta terça-feira (7), depois de se envolver em uma batida. A motorista seguia pela rua 27 de Julho, sentido a avenida da Integração. O condutor de uma Honda Fan preta seguia na mesma direção, no Centro de Anastácio.

A moto do rapaz de 22 anos acabou batendo contra a porta do Fusca quando a motorista fez uma conversão para a esquerda para ter acesso a rua Índio Neco. O piloto da moto afirmou que a motorista não o sinal que iria virar, a condutora do Fusca contestou a informação.

A mulher acabou se machucando já que o vidro da janela se quebrou e ela teve cortes nos braços. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar. A senhora foi levada para o hospital.