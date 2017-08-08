Veículo transitava a mais de 180 Km/h em Anastácio

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Anastácio iniciou os trabalhos desta semana com uma fiscalização do excesso de velocidade na BR-262, na manhã desta segunda-feira. O trabalho ocorreu no Km 476, cerca de 15km do portal do pantanal.

Durante apenas quatro horas de operação do Radar Fotográfico, os agentes flagraram mais de 114 veículos com excesso de velocidade, que trafegavam no sentido Campo Grande a Anastácio. Segundo os policiais, o objetivo da fiscalização é coibir este tipo de infração de trânsito, que é responsável pelos acidentes mais graves, onde na maioria das vezes, resulta em mortes nas rodovias.

Em um dos flagrantes, que chamou muito a atenção da equipe, um veículo foi pego a mais de 180 Km/h. Neste caso, o condutor cometeu uma infração gravíssima, receberá 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, pagará uma multa de R$ 880,41 e ainda terá uma suspensão do direito de dirigir por um período (suspensão da CNH).

A PRF alerta sobre os perigos e riscos de dirigir além dos limites de velocidade estabelecidos por Lei, que no trecho da Rodovia entre Anastácio e Terenos é de 100km/h para veículos leves e 80km/h para os pesados.

*Matéria editada às 10h30 para a correção de informações