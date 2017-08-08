Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 21:54

Buscar

Últimas notícias
X

Imprudência

Veículo transitava a mais de 180 Km/h em Anastácio

PRF realiza fiscalização e flagra 114 automóveis com excesso de velocidade, oferecendo risco aos demais condutores da região

Luiz Guido Junior

Publicado em 08/08/2017 às 05:58

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Crédito do vídeo: Da Redação

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Anastácio iniciou os trabalhos desta semana com uma fiscalização do excesso de velocidade na BR-262, na manhã desta segunda-feira. O trabalho ocorreu no Km 476, cerca de 15km do portal do pantanal. 

Durante apenas quatro horas de operação do Radar Fotográfico, os agentes flagraram mais de 114 veículos com excesso de velocidade, que trafegavam no sentido Campo Grande a Anastácio. Segundo os policiais,  o objetivo da fiscalização é coibir este tipo de infração de trânsito, que é responsável pelos acidentes mais graves, onde na maioria das vezes, resulta em mortes nas rodovias.

Em um dos flagrantes, que chamou muito a atenção da equipe, um veículo foi pego a mais de 180 Km/h. Neste caso, o condutor cometeu uma infração gravíssima, receberá 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, pagará uma multa de R$ 880,41 e ainda terá uma suspensão do direito de dirigir por um período (suspensão da CNH).

A PRF alerta sobre os perigos e riscos de dirigir além dos limites de velocidade estabelecidos por Lei, que no trecho da Rodovia entre Anastácio e Terenos é de 100km/h para veículos leves e 80km/h para os pesados.

*Matéria editada às 10h30 para a correção de informações 

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira

Luto

Anastácio lamenta morte do professor e ex-diretor José Carlos Bezerra

Publicidade

Educação

Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

ÚLTIMAS

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo