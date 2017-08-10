Funcionário da Energisa morre em anel viário e condutor de veículo foge do local

O corpo de Eder Gomes Teodoro, 33 anos, será velado em Anastácio, ele foi morto em um acidente no começo da noite desta quarta-feira (9). O funcionário da Energisa colidiu de moto no anel viário de Campo Grande, com uma caminhonete preta que invadiu a pista contrária, segundo das informações de um amigo do rapaz, sobre a batida na rodovia BR-163.

O veículo fugiu do local. O acidente aconteceu nos fundos da sede da empresa de energia elétrica, que fica na saída para São Paulo, por volta das 19h.

O motociclista sofreu diversas lesões, inclusive fratura exposta. Os Bombeiros foram chamados e prestaram atendimento, mas não foi possível salvá-lo. Houve pedido de reforço também de viatura da CCR MSVia.

A Polícia Rodoviária Federal foi para o local para orientar o trânsito no trecho, onde passa a BR-262. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento do jovem.