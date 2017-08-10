Moradora de Anastácio morre na Capital depois de sofrer um aneurisma

A moradora de Anastácio Tiany Pereira, 35 anos, faleceu nesta quinta-feira (10), na Santa Casa. Ela foi levada para a Capital nesta quarta-feira (9), depois de sentir uma forte dor de cabeça e sofrer um desmaio, ainda durante o atendimento em Aquidauana. Depois de perder a consciência, a mulher foi transferida.

Tiany teve um aneurisma e não resistiu. Ela deixa dois filhos. De acordo com as informações de parentes, repassadas no início da tarde desta quinta-feira, a família esperava pela liberação do corpo para fazer o translado, para a realização do velório e do sepultamento.