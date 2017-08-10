SOME de Anastácio recebe doação de mais de 1,5 tonelada de alimentos

A coordenadora da SOME – Sociedade Missionária Ebenezer de Anastácio, Andréia da Silva, recebeu nesta quarta-feira (9) de a doação de mais de uma tonelada e meia de alimentos, arrecadados durante a segunda-feira e terça-feira pelo Circo Park Dedé Santana. Os alimentos foram arrecadados junto aos expectadores, que ganharam desconto no ingresso doando alimentos não perecíveis para a instituição.

“Essa doação é grande valia para instituição, no momento em que vivemos, mas Deus é aquele que vem suprindo todas nossas necessidades. Nós agradecemos a todos que ajudaram nessa doação”, disse Andréia, que coordena a instituição que trabalha com a proteção e abrigo de crianças e adolescentes em situação de risco.

Andréia explica que a entidade também necessita de doação de materiais de limpeza, fraldas e leite em pó. Os donativos podem ser entregues diretamente na sede da entidade, na rua João Leite Ribeiro, em Anastácio.