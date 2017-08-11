Incêndio em vegetação quase invade usina de reciclagem

Anastácio
Bombeiros estiveram no local, próximo ao trevo de Anastácio, na manhã e na tarde desta sexta-feira
Mais um incêndio mobilizou o trabalho do Corpo de Bombeiros, desta vez as chamas que estavam na vegetação quase atingiram uma empresa de reciclagem em Anastácio. Os Bombeiros tiveram que comparecer ao local na manhã e no início da tarde desta sexta-feira (11). A usina de reciclagem fica próximo ao trevo da BR-262.
Em conversa com a equipe de reportagem, uma representante da empresa disse que os incêndios no local nesta época do ano. Segundo ela, em anos anteriores, a prefeitura fez a limpeza da área, o que evitava a propagação das chamas.
O fogo pode ter recomeçado, em virtude das condições climáticas ou ter sido recolocado depois que as equipes estiveram no local.
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