Homem é preso após ameaçar matar ex-mulher e filhos com facão

Anastácio
Autor não aceitava fim do relacionamento estava impedido de se aproximar da ex
Mulher de 31 anos acionou a Polícia Militar ontem, em Anastácio, após ser ameaçada de morte pelo ex-marido, na casa onde vive. Segundo o boletim de ocorrência, o homem dizia que mataria ela e os filhos com um facão. Ele foi autuado em flagrante por ameaça e por descumprir medidas protetivas que impedem ele de se aproximar da vítima.
Consta no registro policial que a mulher, residente no Bairro São Francisco, foi casada com o autor por dois anos, mas que há três meses estão separados. Entretanto, o homem não aceita o fim do relacionamento e a persegue, sempre proferindo ameaças. Ele foi detido com o facão na casa dela, no local dos fatos, e depois encaminhado à Polícia Civil.
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