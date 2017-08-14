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Anastácio

Pneu estoura, borracheiro perde controle da direção e colide em árvore

Vítima sofreu várias fraturas

Luiz Guido Junior

Publicado em 14/08/2017 às 07:13

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Borracheiro, de 66 anos, sofreu várias fraturas ao colidir o carro que dirigia em uma árvore. O acidente aconteceu na tarde de sábado (12), na BR-262 próximo de Terenos, depois de um dos pneus estourar.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima conduzia um veículo Prisma - placa HTA 5862 - de Anastácio

Ele estava sozinho no carro e seguia de Anastácio, onde foi levar alguns pneus, para Capital, onde mora com a família.

Um dos pneus do carro estourou, ele perdeu o controle da direção e bateu na árvore.

Segundo os bombeiros, a vítima teve fraturas nos joelhos, pernas e tornozelos.

Ele estava consciente e pedia para que a mulher fosse informada sobre o acidente.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Campo Grande. O veículo ficou destruído.

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