Homem encontrado em terreno baldio morreu de causas naturais

O corpo do homem encontrado morto na tarde de sexta-feira (11), na vila Progresso, em Anastácio era o de Daniel de Camargo, 55 anos. Ele morreu de causas naturais, concluiu a perícia O corpo estava na rua Maria José do Nascimento esquina com a rua 27 de julho. Quando foi achado por moradores, ele já estava morto há dois dias.

De acordo com uma das moradoras que tinha contato com a vítima, Cristina, da última vez que ele foi à casa dela, reclamou de dores. A moradora contou à equipe de reportagem de O Pantaneiro, no dia em que o corpo foi encontrado, que chegou a insistir para que ele fosse até o hospital, mas o rapaz se recusou. De acordo com o boletim de ocorrência era natural do município de Bela Vista do Paraíso (PR).

O homem foi encontrado morto por um vizinho do terreno baldio onde o corpo estava, o mau cheiro chamou a atenção. No local, há apenas alguns carros que parecem ter sido abandonados. O corpo foi achado ao lado de um destes veículos. A moradora Cristina contou que Daniel trabalhava em carvoaria.

Ainda de acordo com os moradores, há um mês ele dormia no terreno onde foi achado morto. Ainda de acordo com as informações do registro policial, seu último endereço nos Correios havia sido uma kitnet no município de Inocência.