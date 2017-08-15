Interno do semiaberto é suspeito de furtar bicicleta em posto de saúde em Anastácio

Homem de 28 anos teve a bicicleta furtada ontem, enquanto aguardava atendimento no Posto de Saúde da Vila Umbelina, em Anastácio. A suspeita é de que um interno do Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto de Aquidauana seja o responsável pelo crime. Ele teria sido visto por testemunhas subtraindo o objeto.



A vítima relatou que deixou a bicicleta estacionada na frente do posto, na Travessa Ragalzi, esquina com a Rua Severino Barbosa, sem o cadeado. Testemunhas informaram que um rapaz moreno, com manchas no rosto, vestinho uma jaqueta do Corinthians e segurando uma enxada, se aproximou, pegou a bicicleta e fugiu.

Ele seria, de fato, conhecido na região por furtos do tipo e cumpre pena no semiaberto. O caso é investigado.