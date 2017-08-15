Travestis de moto derrubam e roubam homem em Anastácio

Policial
Na carteira da vítima tinha R$ 120, além de documentos pessoais e cartões magnéticos
A Polícia Civil de Anastácio investiga roubo ocorrido na madrugada de hoje, no Centro da cidade, supostamente cometido por duas travestis. As autoras, de moto, renderam um homem de 60 anos que estava de bicicleta. A vítima foi derrubada e teve R$ 120 tomados à força.
Conforme apurado, o homem voltava para a casa por volta das 2 horas da manhã, quando as travestis se aproximaram em uma moto Honda CG vermelha e o fecharam, fazendo com que ele caísse e lesionasse o antebraço esquerdo.
Em seguida, uma das autoras colocou a mão na cintura fazendo menção de estar armada e pediu a carteira. O homem se negou a obedecer, mas teve o objeto tomado à força do bolso da calça. Na carteira tinha os R$ 120, além de documentos pessoais e cartões magnéticos. As autoras ainda não foram identificadas.
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