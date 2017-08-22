Anastácio recebe missão “Levando a Esperança” contra as drogas e suicídio

Anastácio
Trabalho conjunto entre a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, de Anastácio e a Fazenda da Esperança visitou 15 escolas
O município de Anastácio foi beneficiado pela missão “Levando a Esperança”, trabalho desenvolvido pela Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, de Anastácio e a Fazenda da Esperança, casa de atendimento terapêutico da Igreja Católica, durante a “Semana Nacional da Família”, realizada entre os 13 e 20 de agosto. As ações são voltadas para o combate às drogas e suicídio.
“Nesta missão, visitamos aproximadamente 15 escolas do município de Anastácio (também dois assentamentos e aldeia indígena) e algumas de Aquidauana, às quais agradecemos imensamente pela acolhida e parabenizamos pela preocupação com a formação de nossa juventude”, informou o padre Ervane Benedito de Souza, em nota divulgada sobre o trabalho.
“Realizamos em torno de 30 palestras com aconselhamento e testemunhos, que com a graça de Deus tocaram ‘os ouvidos e corações de nossos jovens’, que somente quem estava presente, pode avaliar tamanha partilha e ‘ação de Deus’”, completa a nota.
Segundo a Igreja Católica, foram mais de seis comunidades eclesiais visitadas nas celebrações; vários atendimentos às famílias; cinco participações no rádio, por meio do programa da Paróquia e divulgação na página oficial. Conheça a história dos membros do projeto Fazenda Esperança clicando aqui
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FAZENDA DA ESPERANÇA SANTO ANTÔNIO (MASCULINA)
Centro de tratamento de dependência química em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul
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Telefone: (67) 3452-2740
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