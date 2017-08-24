Homem é preso com carga irregular de botijões de gás

Anastácio
Caminhão estava carregado com 84 botijões e mais vinte sacos de carvão vegetal e motorista não tinha a documentação para o transporte
Um homem de 56 anos foi flagrado na manhã desta quarta-feira (23) fazendo o transporte irregular de botijões de gás e carvão. O flagrante foi registrado na Delegacia de Polícia de Anastácio. De acordo com o boletim de ocorrência, a carga estava sendo transportada em um caminhão Mercedez Benz amarelo.
A carga totalizava 84 botijões de gás de cozinha, sendo que nove vasilhames estavam vazios. Além disso, 20 sacos de carvão vegetal foram acondicionados sobre os botijões. Ainda segundo o registro policial, o condutor não tinha a documentação que comprovaria o transporte regular da carga.
O flagrante foi realizado por policiais militares ambientais na rodovia MS-345, próximo a ponte Águas de Miranda.
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