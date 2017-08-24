Homem é preso com carga irregular de botijões de gás

Um homem de 56 anos foi flagrado na manhã desta quarta-feira (23) fazendo o transporte irregular de botijões de gás e carvão. O flagrante foi registrado na Delegacia de Polícia de Anastácio. De acordo com o boletim de ocorrência, a carga estava sendo transportada em um caminhão Mercedez Benz amarelo.

A carga totalizava 84 botijões de gás de cozinha, sendo que nove vasilhames estavam vazios. Além disso, 20 sacos de carvão vegetal foram acondicionados sobre os botijões. Ainda segundo o registro policial, o condutor não tinha a documentação que comprovaria o transporte regular da carga.

O flagrante foi realizado por policiais militares ambientais na rodovia MS-345, próximo a ponte Águas de Miranda.