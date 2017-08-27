PM prende duas pessoas por desacato durante festa em Anastácio

Confusão
Homem ofendeu PMs e disse que eles deveriam prender ladrões
A Polícia Militar de Anastácio prendeu na madrugada deste domingo um homem de 48 anos e uma mulher de 52 anos, pelo crime de desacato, durante abordagem em festa que acontecia em uma residência na Rua Miranda.
Conforme apurado, durante atendimento após denúncia de perturbação de sossego, os policiais pediram para que os frequentadores da festa colocassem as mãos para o alto, para que pudessem ser revistados com segurança.
Entrentanto, o homem começou a ofender os militares, dizendo que eles deveriam "prender bandido". A mulher, por sua vez, disse que era do Paraguai e que mandaria comparsas matar os policiais. Deste modo, ambos foram presos.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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