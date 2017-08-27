PM prende duas pessoas por desacato durante festa em Anastácio

A Polícia Militar de Anastácio prendeu na madrugada deste domingo um homem de 48 anos e uma mulher de 52 anos, pelo crime de desacato, durante abordagem em festa que acontecia em uma residência na Rua Miranda.



Conforme apurado, durante atendimento após denúncia de perturbação de sossego, os policiais pediram para que os frequentadores da festa colocassem as mãos para o alto, para que pudessem ser revistados com segurança.



Entrentanto, o homem começou a ofender os militares, dizendo que eles deveriam "prender bandido". A mulher, por sua vez, disse que era do Paraguai e que mandaria comparsas matar os policiais. Deste modo, ambos foram presos.