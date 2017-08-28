Homem é agredido com paulada na cabeça ao pagar conta em bar

Anastácio
Autor foi identificado apenas como "Paulo Louco"
Homem de 55 anos foi agredido na noite de ontem, ao sair de casa para pagar dívida em bar no Conjunto Cristo Rei, em Anastácio. A vítima levou uma paulada na cabeça e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo levada até o hospital da cidade.
Conforme apurado, o homem contou que saiu por volta das 22h30, quando durante o trajeto até o bar foi atacado por um homem identificado apenas como "Paulo Louco". O autor lhe golpeou na cabeça e fugiu. O caso é investigado pela polícia.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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