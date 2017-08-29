Jovens ficam feridos em acidente entre carro e moto em Anastácio

Acidente entre moto e caminhão deixou duas pessoas feridas na tarde desta terça-feira (29), em Anastácio. De acordo com as informações levantadas no local. Dois jovens seguiam de moto pela rua 27 de Julho, o mesmo sentido em seguia uma carreta, conduzida por um homem de 40 anos.

O motorista do caminhão fez uma conversão para entrar na Avenida Porto Geral, mas não o deu o sinal de que iria virar. A moto pilotada por um jovem de 22 anos foi atingida quando fazia uma ultrapassagem pela direita.

A namorada do rapaz teve de ser levada para o hospital, com escoriações e fortes dores no pé esquerdo. O rapaz se machucou, mas permaneceu no local até achegada da polícia. Os condutores entraram em um acordo.