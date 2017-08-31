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Anastácio recebe ação da campanha “Agosto Lilás” pela primeira vez

Panfletagem foi realizada no Centro da cidade alertando para a importância do combate a violência

Flavio Brito

Publicado em 31/08/2017 às 09:48

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No último dia do mês, o município de Anastácio recebeu pela primeira vez uma ação da campanha de combate a violência contra as mulheres. Uma caminha e panfletagem foi feita na manhã desta quinta-feira (31). A equipe se concentrou em frente ao Centro de Convenções e seguiu até o semáforo da avenida Manoel Murtinho. A panfletagem e a entrega de brindes da campanha, que fazem alusão a diversidade da mulher foi uma ação da Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

“É primeira vez que Anastácio está se inserindo na campanha. Estamos falando dessa necessidade que nós temos de construir uma sociedade mais justa e igualitária, em que homens e mulheres possam conviver com mais respeito um com os outros”, disse Marina Rodrigues Nogueira, que coordenava o ato hoje.

Violentar mulheres no Brasil é crime. A agressão cometida por marido, namorado, pai, irmão ou qualquer homem que tenha convívio com a vítima pode ocorrer nas mais diversas formas – física, moral, sexual, patrimonial e psicológica – e deve ser enfrentada. Em Mato Grosso do Sul, para combater essa prática ainda comum na sociedade, o Governo do Estado lançou pelo terceiro ano consecutivo a campanha Agosto Lilás, que este ano cresceu e chegará a igrejas e faculdades.

Em 2015, o trabalho desenvolvido pelo Agosto Lilás chegou a 2.620 pessoas. Em 2016, por meio de parceria com órgãos governamentais e a sociedade civil organizada, essa quantidade cresceu para 7.629. Para este ano, a meta era abordar 15 mil pessoas com o trabalho educativo. Entre os parceiros da campanha estiveram a Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Tribunal de Justiça.

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