Familiares e amigos se despedem de Valdeci, morta em acidente

O corpo de Valdeci Bispo dos Santos, de 44 anos, que morreu após um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quarta-feira (30), na região da estrada boiadeira, em Aquidauana, será sepultado às 10h desta quinta-feira (31), no Cemitério Municipal de Anastácio. Ela está sendo velada na Igreja Manhã Gloriosa, na rua Assis Scaff – Vila Maior.

“Eu tenho tudo de bom para falar da minha irmã. Ela só trabalhava para os filhos”, disse Edna, que mora em Campo Grande e veio de UBER para o velório da irmã, em Anastácio.

Além de ser lembrada com amor e carinho pelos familiares, Valdeci tinha o respeito dos patrões. O genro de dona Catarina Bertolini, Heitor, esteve no velório na manhã de hoje. Tia Val, como era conhecida, cuidava da sogra dele há sete anos. “Ela fazia todos os gostos da dona Catarina”, contou seo Heitor, 68 anos. Segundo ele, a família também vai precisar dar a volta por cima e superar a tristeza da perda.

Valdeci tinha ido ajudar o marido e o filho quando sofreu o acidente ontem. Os dois estavam em um ponto do rio Aquidauana cuidando de um barco. A família planeja ampliar os negócios abrindo uma peixaria. A moto que estava sendo usada pelo marido e um dos três filhos de Valdeci estragou. Ele ficou incumbida de voltar com o veículo com defeito para casa. “Não dá para acreditar”, escreveu Mayara Escobar, enteada de Valdeci.

“Vai fazer muita falta. É com muita tristeza que nos despedimos de você. Tia Val vai deixar muitas saudades”, disse Nadya Desirre Ortega Batista, em outra postagem na rede social Facebook.