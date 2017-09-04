Caminhão carregado com refrigerantes tomba em Anastácio

Um caminhão saiu neste domingo, por volta das 11 h de Campo Grande e se dirigia a Corumbá com uma carga de refrigerantes avaliada em R$ 18 mil.

O motorista de 56 anos e 20 de caminhoneiro, parou na BR 262, no Posto da Ambiental em Anastácio, reapertou a carga e deu uma cochilada tendo em seguida seguido viagem.

Logo em seguida, quando cruzava Anastácio, próximo ao Posto Acácia, ele disse que sentiu a carga de refrigerantes se mexer e o caminhão começou a ficar torto na pista. O motorista disse que procurou encostar o caminhão no acostamento mas o veículo acabou tombando.

O motorista que era proprietário do caminhão foi socorrido e levado ao Hospital da Cidade de Aquidauana onde passou por exames e constatou ter trincado o fêmur.

Outro caminhão da empresa proprietária da carga de refrigerante recuperou o que sobrou. A PRF cuida do trânsito nesse local que passou a ter meia pista e deverá assim permanecer até as 11h desta segunda-feira, 4.